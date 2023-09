Spettacolari offerte speciali vi attendono questi giorni da Lidl, arriva un nuovo interessante volantino che riduce di molto la spesa, sia per l’acquisto di beni di prima necessità, che proprio di tecnologia di ultima generazione. Sfortunatamente in negozio non si trovano smartphone, ma comunque possiamo essere soddisfatti del livello di sconto raggiunto.

Come avete potuto intendere ormai, gli acquisti non sono effettuabili tramite l’e-commerce di Lidl, in questo modo i consumatori si ritrovano costretti a recarsi fisicamente in un qualsiasi punto vendita, sperando che le poche scorte a disposizione siano ancora effettivamente raggiungibili (attenzione perché potrebbero terminare molto presto).

Lidl, le occasioni sono pronte per stupirvi

La settimana di Lidl all’insegna dell’auto e del fai-da-te si arricchisce di un nuovo sconto interessante, che porta il consumatore finale a poter acquistare un avviatore portatile per auto, con possibilità di utilizzarlo alla stessa stregua di un power bank. Il suo costo è adeguato alla tipologia del prodotto, parliamo infatti di soli 59 euro, con annessa la garanzia legale della durata complessiva di 3 anni dalla data d’acquisto.

Tra le specifiche tecniche possiamo annoverare la presenza di una torcia LED integrata, perfettamente utilizzabile fino a -21 gradi centigradi, la presenza di innumerevoli porte per la ricarica di dispositivi portatili, tra cui troviamo micro-USB, mini-USB e USB-C, nonché chiaramente i cavetti per l’avviamento della vettura ed un adattatore 12V. Molto interessante la possibilità di godere anche di una comoda custodia per facilitare il trasporto.