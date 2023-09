Telegram, forse al pari di WhatsApp, rappresenta una delle app di messaggistica istantanea più diffuse ed utilizzate al mondo.

L’app risulta essere molto simile al suo competitor, infatti, entrambe le piattaforme, continuano a battersi per la supremazia del settore.

Esse, seppur molto simili, presentano però alcune funzioni e caratteristiche differenti, ma rilevanti per spingere un utente a scaricare l’una piuttosto che l’altra.

Tuttavia, quando parliamo di app del genere, riveste sempre un ruolo importante la questione privacy e la tutela dei dati personali degli utenti.

Basta pensare ai tentativi di truffa che, giorno dopo giorno, vedono coinvolte queste piattaforme.

Alcune di queste risultano essere piuttosto recenti.

Infatti, sembra che, negli ultimi giorni, così all’ improvviso, siano comparse sul catalogo di Play Store, alcune app cloni di Telegram, che sono state presentate come una versione potenziata della piattaforma stessa.

Telegram e le app cloni

Ovviamente Telegram non dispone di app terze per la sua versione “potenziata”, di conseguenza, tali applicazioni, non erano altro che l’ennesimo tentativo di hacker truffatori per ingannare utenti meno esperti.

Queste app cloni, infatti, sono davvero molto pericolose.

È stato riscontrato da alcuni ricercatori che, esse presentano all’interno del proprio codice un particolare malware, “com.wsys”.

Quest’ultimo, si occupa di copiare qualsiasi informazione e dato sensibile venga condiviso all’interno di queste piattaforme. Inoltre, tengono traccia di qualsiasi aggiornamento relativo ai profili personali degli utenti, così da tenere aggiornati, a loro volta, i propri database.

Con questo tentativo in particolare, i truffatori sembrano aver fatto proprio centro.

In quanto, seppur Google abbia provveduto tempestivamente a rimuovere quelle applicazioni spia dal proprio Store, dopo aver ricevuto numerose segnalazioni, sono purtroppo stati registrati più di 60.000 download.

Insomma, un bel po’ di materiale su cui lavorare.

A tal proposito, si raccomanda sempre di prestare particolare attenzione a tutto ciò che decidete di introdurre sul vostro dispositivo.

È consigliabile utilizzare sempre Store online certificati. Inoltre, bisogna prestare molta attenzione anche alle recensioni degli altri utenti, alle percentuali di download e, in caso di perplessità, è sempre meglio disinstallare immediatamente l’applicazione in questione.