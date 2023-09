WhatsApp durante la stagione estiva ha messo a disposizione di tutti i suoi utenti una serie di novità che hanno in parte cambiato la piattaforma di messaggistica. Tra gli aggiornamenti più importanti si segnalano quello relativo alla modifica dei messaggi o quello per l’invio di foto in alta definizione. Gli sviluppatori della chat di casa Meta però hanno lavorato con costanza anche sul fronte sicurezza. Proprio per garantire maggiore protezione agli utenti, la piattaforma sta per lanciare un altro strumento.

WhatsApp, la password arriva anche sulla versione desktop

In base a quanto anticipato dai leaker di WABetaInfo, nella prossima settimana gli sviluppatori della chat ufficializzeranno un aggiornamento che riguarda la piattaforma desktop WhatsApp Web. Proprio come già previsto per la versione mobile, anche sul servizio desktop gli utenti avranno la possibilità di proteggere le loro chat attraverso una password.

In primo luogo, gli sviluppatori avranno ad inserire una funzione di blocca schermo su WhatsApp Web che andrà a nascondere le chat degli utenti ogni qual volta il dispositivo fisso entrerà in modalità di standby o in modalità di risparmio energetico. Su base facoltativa, poi, attraverso il menù Impostazioni gli utenti potranno inserire una password che consentirà una protezione ulteriore delle conversazioni dagli occhi di eventuali sconosciuti o malintenzionati.

Di questo aggiornamento non si hanno ancora a disposizione informazioni certe relative ai tempi, tempi che però non dovrebbero essere più ampi di qualche settimana. Attraverso tale novità le conversazioni degli utenti di WhatsApp saranno protette definitivamente, sia su mobile che su desktop.