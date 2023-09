Iliad, arriva la NUOVA offerta con un servizio GRATIS

Dopo aver visto per circa un mese e mezzo o forse due alcune offerte clamorose in casa Iliad, si ritorna alla normalità. C’è da sottolineare però che la normalità del provider corrisponde a quello che alcuni gestori non potranno mai offrire.

Le promozioni precedenti che arrivavano in alcuni casi anche a 200 giga in 5G, sono ora un lontano ricordo, ma questo non significa che chi sceglierà adesso di sottoscrivere una promo, non potrà essere soddisfatto. Con il ritorno della Giga 150 infatti sarà ancora consistente l’affluenza di nuovi utenti. Questa è l’offerta sulla quale Iliad probabilmente ha puntato di più durante questi ultimi anni insieme a poche altre.

Iliad: una nuova offerta scoraggia la concorrenza, ecco tanti giga e il 5G

Ci sono tanti contenuti all’interno della Giga 150, a partire da quelli utili per le chiamate. Iliad infatti consente a tutti di avere a disposizione minuti illimitati verso tutti ed SMS illimitati verso tutti.

Quello che sorprende però ogni mese è il quantitativo di giga disponibili per la navigazione in Internet. Sotto questo punto di vista Iliad non ha rivali in giro e lo dimostra proprio con la sua offerta migliore: qui ci sono 150 giga per navigare sul web.

Il grande regalo che l’azienda propone ai suoi clienti che sottoscriveranno la promo è notevole. Come sempre infatti il gestore regala il 5G senza costi aggiuntivi. Deve essere però chiaro che può essere utilizzato solo dagli smartphone che lo supportano e soprattutto all’interno delle zone dove ci sono le infrastrutture giuste per la ricezione.