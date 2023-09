In un momento storico in cui la tassazione ha indubbiamente raggiunto livelli inimmaginabili, con gli stipendi fermi da tantissimi anni, e di conseguenza con la popolazione vessata da continue richieste di pagamento, ecco arrivare un raggio di sole, una speranza di risparmio. Esiste un modo per non pagare legalmente il bollo auto.

Più che un modo è un incentivo proposto direttamente dal Governo, ideato per avvicinare e sensibilizzare la popolazione verso l’acquisto di un’auto a zero emissioni, o meglio definita elettrica (anche ibrida plug-in). Tutti coloro che opteranno, in questo periodo, per il suddetto acquisto, potranno godere di uno sconto sul prezzo di listino, ed allo stesso tempo accedere all’esenzione del bollo auto.

Andando subito nel nostro canale Telegram potrete essere sicuri di trovare i codici sconto in esclusiva con le offerte Amazon del momento.

Bollo auto, gli utenti sono impazziti, da oggi è gratis per sempre

Il tempo durante il quale non sarà più necessario pagare il bollo auto varia in relazione alla Regione a cui si appartiene, ricordiamo infatti trattarsi di una tassa regionale, per questo motivo proporvi una tempistica universale è pressoché impossibile. Ciò che possiamo fare è raccontarvi una media, che si aggira attorno ai 3-5 anni di esenzione, con picchi di illimitato solo per coloro che fortunatamente risiedono in Lombardia o Piemonte.

Da notare che l’esenzione non è legata alla persona che ha acquistato la vettura, bensì al mezzo stesso, ciò sta a significare che nel momento in cui questo verrà ceduto, tutto ricomincerà daccapo, o con l’acquisto di un’auto termica si tornerà a pagare il bollo auto.