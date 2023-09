Il panorama della telefonia mobile è quanto mai variegato e gli utenti hanno a disposizione una vasta scelta. Per il mese di settembre, però, tra le offerte più interessanti ci sono le proposte del catalogo dell’operatore telefonico Iliad. Quest’ultimo continua infatti a proporre delle offerte da capogiro. Vediamo qui di seguito le più interessanti.

Passa ora a Iliad, anche a settembre tantissime offerte super

Anche a settembre per gli utenti che hanno intenzione di passare a Iliad c’è letteralmente l’imbarazzo della scelta. Come già accennato in apertura, infatti, anche per questo mese la proposta dell’operatore telefonico è quanto mai ricca di offerte super interessanti.

Si parte come sempre dall’offerta mobile Iliad Voce. Questa offerta è rivolta principalmente a chi ha bisogno di effettuare chiamate e di inviare SMS. L’offerta include infatti minuti di chiamate senza limiti ed SMS illimitati verso tutti i numeri. Sono poi comunque a disposizione 40 MB per ogni necessità, validi per navigare con connettività 4G e 4G+.

Poi si passa ad offerte più consistenti e che lasciano letteralmente di stucco. Si tratta nello specifico di tre offerte e tutte includono sempre minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali ed SMS illimitati verso tutti i numeri. Iliad Giga 100 include 100 GB di traffico dati con connettività 4G/4G+ ad un costo di 7,99 euro al mese. Iliad Flash 180 include invece 180 GB con connettività 5G ad un costo di 9,99 euro al mese. Iliad Dati 300, invece, arriva ad includere fino a 300 GB per navigare con connettività 4G/4G+ ad un costo di 13,99 euro al mese.