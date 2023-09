I mesi scorsi hanno rappresentato un vero e proprio spartiacque per la politica commerciale di Netflix. La piattaforma streaming, mettendo in atto una modifica storica, ha deciso di archiviare la stagione degli account condivisi. Questa notizia ha rappresentato una vera mazzata per migliaia di utenti.

Netflix, stop agli account condivisi: ecco cosa cambia

Le nuove regole per la condivisione degli account non consentono più la divisione del proprio profilo a costo zero con amici, parenti o anche semplici conoscenti. Difatti, con le modifiche commerciali, Netflix vuole invogliare sempre più persone ad attivare piani di visione singoli anziché piani di visione in comunità.

In base alle regole aggiornate, tutti coloro che hanno un abbonamento streaming attivo che vogliono continuare per la via della visione contemporanea su più dispositivi di nuclei familiari diversi dovranno calcolare un costo aggiuntivo rispetto ai costi di listino. Il prezzo extra per gli abbonati sarà di 4,99 euro per ogni utente collegato con il proprio account.

La modifica della politica commerciale per gli abbonati di Netflix però non ha comportato un cambiamento rispetto a quelli che sono gli attuali listini della tv streaming. Il prezzo di base per un profilo su Netflix è di soli 7,99 euro con l’intermittenza di pubblicità tra un contenuto e l’altro e pieno accesso alla galleria della piattaforma. Per gli abbonati sarà invece previsto un prezzo mensile di 12,99 euro per il piano Standard con la visione in Full HD ed un costo di 17,99 euro per il piano Premium con i contenuti in 4K UHD.