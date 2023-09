Chromecast è un dispositivo di casa Google che permette di proiettare sul televisore i contenuti disponibili in streaming su Internet semplicemente collegando questa chiavetta Internet alla porta HDMI della tua TV.

In questi giorni la piattaforma di e-commerce Amazon lo sta proponendo ad un prezzo molto vantaggioso. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Chromecast con Google TV in offerta su Amazon

Con la Chromecast è possibile vedere una vasta gamma di contenuti, inclusi film, serie TV, video musicali, programmi sportivi, podcast, giochi e molto altro ancora. È possibile utilizzare app di streaming come Netflix, Disney+, YouTube, Amazon Prime Video, Spotify e molti altri per accedere a contenuti on-demand. Ovviamente vi servirà un abbonamento alle piattaforme per poter vedere i contenuti al loro interno.

La schermata iniziale ti mostrerà film e serie da tutti i tuoi servizi compatibili in un unico posto. Quindi non devi più passare tra le app. Puoi ricevere suggerimenti personalizzati in base ai tuoi abbonamenti, alla cronologia e ai contenuti acquistati. Con un profilo bambino, la tua famiglia ha accesso ai contenuti che si divertono tutti. È possibile impostare anche l’orario di riproduzione e di andare a letto.

Il pulsante Google Assistant sul telecomando ti consente di cercare serie, generi, artisti o musica specifici, tramite comando vocale. Collegare Chromecast alla porta HDMI del televisore, connettersi a una fonte di alimentazione, scaricare l’app Google Home su un dispositivo mobile compatibile. Seguite questo link per maggiori dettagli a riguardo. Il prezzo è di soli 31.99 euro.