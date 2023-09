Stiamo ormai assistendo alla trasposizione cinematografica di numerosi contenuti, tra cui soprattutto cartoni animati e videogiochi. Uno degli ultimi arrivati è ad esempio la serie tv di One Piece, la quale ha riscosso un enorme successo. Come progetto futuro, sappiamo però da tempo che dovrebbe arrivare anche la serie tv dedicata al videogioco con Lara Croft, ovvero Tomb Raider. Inizialmente si pensava che la serie sarebbe stata prodotta da Amazon, ma forse le cose potrebbero passare a Netflix.

Tomb Raider, la prossima serie tv potrebbe essere prodotta da Netflix

Sono iniziati circa un anno fa i rumors riguardanti una nuova serie tv riguardanti le vicende dell’archeologa Lara Croft. Stiamo parlando come già detto di Tomb Raider e inizialmente si è parlato di una possibile produzione da parte del colosso Amazon.

Tuttavia, ormai sono passati diversi mesi e non sono emerse ulteriori notizie. Fino ad ora. Qualche ora fa, infatti, il colosso Netflix ha pubblicato un post sul social X con un piccolo teaser dei titoli in arrivo che saranno annunciati durante un evento il prossimo 27 settembre 2023. A questo post, l’account ufficiale di Tomb Raider ha commentato con la frase “What kind of sneak peeks?”, ovvero “Che tipo di sneak peeks?”.

Get ready for #NETFLIXDROP01 on September 27th, 9am pt – a livestream event featuring the worldwide digital premiere of CASTLEVANIA: NOCTURNE, epic trailers, shock drops, sneak peeks, and more! pic.twitter.com/bpWb7PeioM — Netflix Geeked (@NetflixGeeked) September 13, 2023

Per questo motivo sono per l’appunto iniziate le speculazioni riguardanti una possibile produzione della serie tv di Tomb Raider da parte del colosso dello streaming Netflix. Per il momento si tratta dunque di speculazioni. Tuttavia, la cosa non sarebbe così assurda. Ricordiamo infatti che fino ad ora Netflix ha realizzato tante trasposizioni cinematografiche di successo, tra cui la già citata serie tv ispirata al manga di One Piece.