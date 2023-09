L’operatore telefonico, nato dall’unione tra le famose compagnie telefoniche Wind e 3, ha come obiettivo quello di mettere al primo posto i suoi clienti. Lo dimostrano le sue ottime offerte telefoniche e la differenziazione dei servizi. In questa ottica, entra sul mercato delle polizze offrendo la possibilità di aprire un’assicurazione, collaborando con partner internazionali come Axa o Net Insurance, e dando la possibilità di scegliere tra diversi pacchetti a seconda delle proprie esigenze.

WindTre ha creato due polizze assicurative, disponibili presso punti di vendita selezionati, una dedicata alla protezione della propria abitazione e del nucleo familiare e la seconda per prevedere e coprire ogni disagio che potrebbe capitare durante un viaggio.

WindTre: l’assicurazione che protegge te e la tua famiglia

La prima offerta assicurativa è dedicata alla Casa e alla Famiglia ed ha costi differenti a seconda della scelta che si effettua. La WindTre, infatti, differenzia le assicurazioni a seconda dei servizi offerti e di conseguenza propone anche costi che possono adattarsi ai diversi portafogli. Quali sono i pacchetti?

Il pacchetto START: per prendersi cura della famiglia e far fronte alle emergenze casalinghe. Offre inoltre assistenza digitale e soprattutto il pagamento delle bollette in caso di necessità. La tariffa è davvero minima: 9,99€ al mese;

per prendersi cura della famiglia e far fronte alle emergenze casalinghe. Offre inoltre assistenza digitale e soprattutto il pagamento delle bollette in caso di necessità. La tariffa è davvero minima: 9,99€ al mese; La seconda è di livello PLUS : dona i medesimi servizi del pacchetto SART al quale aggiunge poi l’assicurazione in caso di danni alla propria abitazione al costo di 19,99€/mese;

: dona i medesimi servizi del pacchetto SART al quale aggiunge poi l’assicurazione in caso di danni alla propria abitazione al costo di 19,99€/mese; FULL: è l’assicurazione che unisce le offerte precedenti e aggiunge una protezione per coprire i danni al contenuto della casa anche in caso di furto. Il prezzo è di 29,99€ mensili.

Sottoscrivere delle assicurazioni è una mossa intelligente. Il lancio ufficiale delle polizze WindTre avverrà a fine mese. Non si esclude in futuro che possa creare offerte che uniscano le tariffe telefoniche a quelle assicurative, unendo due servizi in uno e allargando di molto il suo bacino d’utenza.