WindTre nel mese di settembre ha deciso di confermare gran parte delle sue iniziative low cost dedicate al mondo della telefonia mobile. Il provider arancione si presenta al pubblico come una valida alternativa ad Iliad, anche grazie ad una serie di ricaricabili valide sia per le soglie di consumo garantite che per i prezzi da pagare.

WindTre, la tariffa con Giga senza limiti a costi da ribasso

Nel dettaglio, anche a settembre i listini di WindTre prevedono la presenza di una tariffa da non perdere: la WindTre Go Unlimited Star+. Questa ricaricabile mette sul piatto di tutti gli abbonati chiamate senza limiti verso numeri fissi e mobili, SMS da inviare a qualsiasi contatto presente in rubrica ed anche un ticket da Giga senza limiti per navigare liberamente in rete, attraverso la copertura del 5G, in caso di tecnologia già presente sul territorio.

Il prezzo di questa ricaricabile però è il vero punto di forza. L’opzione di WindTre, infatti, prevede per il pubblico un pagamento mensile pari a 7,99 euro con la sola aggiunta dal valore di 10 euro una tantum per l’attivazione della SIM.

L’occasione di questa ricaricabile deve essere colta al volo per i clienti che desiderano totale libertà per i consumi legati alla telefonia mobile. Ricordiamo però che questa tariffa di WindTre si rivolge a coloro che hanno anche un’opzione attiva per la Fibra ottica e che, in linea con il recente passato, anche in questo caso, per attivare la promo low cost sarà necessario e propedeutico per tutti i clienti effettuare l’operazione di portabilità della rete attuale da altro operatore.