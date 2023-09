In tutto il mondo esiste un sistema per il quale i lavori meno considerati e che in pochi vogliono fare vengono assegnati ai detenuti. In genere questo accade perché tali mansioni sono pagate troppo poco rispetto al tempo e allo sforzo per compierle. Questo sistema include anche l’addestrare gli algoritmi delle intelligenze artificiali.

In Finlandia, le donne rinchiuse nelle prigioni del paese ogni giorno lavorano qualche ora con un computer portatile per fare questo tipo di lavoro. Quanto vengono pagate? Circa 1,54 € l’ora. Sicuramente è una cifra molto bassa, ma in questo particolare caso è comunque un’alternativa allo stare rinchiuse in una cella senza fare niente.

Di certo non ne è qualcosa da fare di entusiasmante o esaltante, anzi è anche una cosa molto noiosa. In pratica, le donne detenute leggono piccoli testi e rispondono ha delle domande, in genere mettendo una croce su sì o no. Questo è tutto.

Programmazione intelligenze artificiali: lavoro sottopagato

Purtroppo, si tratta di un fenomeno molto esteso. Le intelligenze artificiali hanno creato nuovi tipi di lavori invisibili ed anche sottopagati. Migliaia di persone passano le proprie giornate a spiegare alle macchine questioni semplici e banali come la differenza tra un cane e un gatto.

Le detenute della prigione finlandese stanno lavorando per addestrare un algoritmo sviluppato dalla startup Metroc. Anche se si tratta di una piccola società, lo stesso potrebbe accadere benissimo per aziende molto più grandi come Meta, Microsoft, Apple e altre. In questo caso particolare c’è un dettaglio che va a definire chi fa cosa: la lingua. Nel mondo ci sono poche persone che parlano o leggono la lingua finlandese, quindi, anche con una certa logicità, hanno pensato bene di “utilizzare” gli istituti penitenziari.

Non si può torto alle aziende, soprattutto quando sono così piccole come in questo caso, di investire così poco in questo tipo di mansione. È il sistema ad essere sbagliato. La situazione non è destinata a migliorare, purtroppo le cose vanno così da moltissimi anni. Con la nascita e lo sviluppo delle IA semplicemente sono nati altri lavori poco considerati.