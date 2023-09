L’azienda Huawei ha appena lanciato il suo nuovissimo HUAWEI WATCH GT4, Smart Watch appartenente alla serie flagship Watch GT. Un innovativo design che unisce funzionalità efficienti studiate per il benessere il fitness della persona e un design sofisticato ed elegante. L’azienda punta all’innovazione del settore degli orologi ultra tecnologici usando la filosofia del fashion forward.

Il prodotto Huawei e la pura essenza della moda che incontra la tecnologia, offrendo agli utenti la possibilità di accedere ad un percorso più salutare senza però rinunciare allo stile. Il quadrante è disponibile in due versioni: uno a ghiera ottagonale ed uno dalla forma più glamour che prende spunto dai gioielli più raffinati. La serie GT è il top della gamma di smartwatch dell’azienda e l’ultimo modello ne diventa la punta di diamante.

HUAWEI WATCH GT: il classico che non passa mai di moda

Il GT4, a differenza degli scorsi modelli della serie, introduce nuovi elementi mantenendo la medesima geometria che caratterizza la gamma.

Come abbiamo anticipato, è disponibile in due varianti:

Il primo design è il HUAWEI WATCH GT 4 da 46mm: audace, robusto, con una struttura ottagonale e resistente;

audace, robusto, con una struttura ottagonale e resistente; Il secondo è quello da 41 mm: più elegante, sinuoso e dall’aspetto che ricorda la gioielleria di lusso.

Il GT quattro può adattarsi a qualsiasi stile grazie alle sette combinazioni di colori potrete indossarlo in qualsiasi occasione. La versione da 46 mm ha un design più maschile e classico e si può scegliere tra un bracciale in acciaio inossidabile, un cinturino verde in materiale composto, un cinturino senza tempo in pelle marrone e infine l’ultimo creato con un particolare materiale chiamato fluoroelastomero.

Il quadrante da 41 mm si adatta al polso femminile. Chi sceglierà di acquistarlo potrà scegliere tra un’elegante cinturino bianco in pelle, uno in acciaio inossidabile con particolari rifiniture dorate e infine il modello caratterizzato da una maglia milanese dorata estremamente chic.

Qualità del sonno e monitoraggio del ciclo mestruale

gli utenti potranno gestire in maniera attiva il proprio benessere attraverso una tecnologia smart che spinge verso uno stile di vita più sano grazie a delle particolari funzionalità. Importante è ad esempio l’opzione di Monitoraggio del ciclo mestruale 3.0 intelligente e la funzione Consapevolezza respirazione nel sonno.

Come gli altri modelli della gamma possiede anche la tecnologia Huawei TruSeen 5.5+, il sistema accuratamente studiato per monitorare i parametri vitali, offrendo la possibilità di misurare la frequenza cardiaca in maniera ancora più accurata del 30%, anche se si sta svolgendo un’attività fisica particolarmente pesante.

Inoltre, il HUAWEI WATCH GT 4 include una versione aggiornata tecnologia per l’analisi dei cicli di sonno TruSleep 3.0. Con il vostro smartwatch potrete capire quale sia la qualità del vostro riposo notturno, aiutandovi a regolare le vostre abitudini e a migliorarle. Come accennato in precedenza una delle più interessanti novità è che il sistema TruSleep ha una funzione chiamata Consapevolezza della respirazione nel sonno, la quale permette di rilevare eventuali irregolari respiratorie durante la notte.

Per quanto riguarda il Monitoraggio intelligente del ciclo mestruale versione 3.o le utenti potranno comprendere al meglio il funzionamento del proprio corpo in particolar modo sarà utile a chi ha cicli meno regolari e permetterà loro di adattare le proprie abitudini al ciclo.

HUAWEI WATCH GT 4: Fitness e benessere

Il nuovo modello possiede anche dei miglioramenti per quanto riguarda gli Anelli attività e il tracciamento GNSS. La vera chicca sta nella nuova app Rimani in forma creata grazie all’algoritmo Huawei TruSeen.

I nuovi anelli daranno la motivazione agli utenti per tenersi in forma, offrendo loro le statistiche sull’attività fisica giornaliera. Per incentivare ancor più a raggiungere questi traguardi, il nuovo sistema include una premiazione con delle medaglie virtuali.

Con l’app “Rimani in forma” il Huawei Watch GT4 diviene il primo modello ad avere una funzione per la gestione avanzata delle calorie. L’applicazione aiuta a regolare il fabbisogno calorico e fornisce allo stesso tempo dei consigli personalizzati a seconda delle esigenze dell’utente per gestire il suo peso, tenendo conto delle calorie bruciate e degli alimenti ingeriti.

Per chi pratica attività fisica estrema come escursionismo e corsa, c’è invece il sistema di tracciamento GNSS con altissima precisione dual-band, migliore del 30% rispetto ai modelli passati. Tuttavia, questa modalità è presente soltanto nella versione da 46 mm.

Perché scegliere il nuovo GT

Il nuovo device semplificherà di molto la vita di qualsiasi utente, grazie anche alla possibilità di rispondere in maniera super veloce ai messaggi e alle notifiche, all’accesso alle applicazioni per la musica e per la navigazione e al nuovo launcher.

Il Huawei Watch GT quattro è compatibile con Android e iOS ed è già disponibile sullo store italiano ufficiale dell’azienda. Inoltre, dal 14 settembre al 15 ottobre acquistando il nuovo smartwatch si riceverà un anno in più di garanzia commerciale e le speciali cuffie HUAWEI FreeBuds SE 2 gratuitamente.

A seconda della scelta del cinturino e del quadrante, il prezzo del dispositivo varia dai 249,90 € fino ad arrivare ad un massimo di 369,90 €.