Le ultime settimane hanno rappresentato un vero e proprio spartiacque per il futuro a breve termine di WhatsApp. Gli sviluppatori hanno inserito nelle versioni aggiornate della chat di messaggistica una serie di opzioni e di upgrade davvero rilevanti e soprattutto hanno accolto molte delle richieste di evoluzione del servizio provenienti dagli stessi utenti della piattaforma.

WhatsApp, finalmente la novità tanto attesa per le foto

Dopo l’aggiornamento che garantisce agli iscritti di WhatsApp di modificare liberamente un messaggio anche dopo che questo sia già stato inviato e dopo il tool che consente di utilizzare uno stesso profilo su più dispositivi, arriva una novità a lungo attesa relativa all’invio delle foto.

I tecnici di WhatsApp hanno deciso di superare quello che era un limite strutturale della piattaforma, consentendo ora al pubblico di inviare tutte le loro immagini anche attraverso l’alta definizione. Nelle versioni aggiornate di WhatsApp, infatti, le foto potranno essere inviate anche in HD senza quindi l’ausilio dell’algoritmo automatico di WhatsApp che andava a modificare di default la qualità delle immagini. Come le foto, anche i video potranno essere inviati con la loro migliore definizione.

Per inviare in automatico foto e video con la massima qualità possibile gli utenti dovranno andare nel menù Impostazioni di WhatsApp alla sezione Spazio e dati. Ricordiamo però un dettaglio da non sottovalutare: coloro che sceglieranno di effettuare invii di file indimensioni reali su Android o su iPhone di ultima generazione utilizzeranno molta più memoria per il loro device per l’archiviazione dei suddetti elementi multimediali.