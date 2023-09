Lidl è un’azienda che vuole fare del rapporto qualità/prezzo il proprio punto di forza, e proprio in questi giorni ha attivato una campagna promozionale decisamente speciale. In ogni singolo punto vendita sarà possibile pensare di acquistare prodotti di qualità, tra cui tecnologia di ultima generazione.

Gli utenti che al giorno d’oggi fossero interessati all’acquisto approfittando degli sconti di Lidl, devono comunque ricordare che gli ordini non possono essere presentati online sul sito, ma sarà sempre e soltanto obbligatorio recarsi personalmente in un qualsiasi punto vendita dislocato sul territorio. Gli anni di garanzia variano anche in relazione al prodotto selezionato, controllate di volta in volta.

Lidl, offerte a non finire con questo volantino

Il fai-da-te è sicuramente semplificato dalla presenza di tantissimi prodotti Parkside in promozione da Lidl, in questi giorni gli utenti possono davvero approfittare di un numero elevatissimo di sconti speciali, come ad esempio la livella laser a croce, disponibile all’acquisto al prezzo finale di soli 29 euro.

Prodotto visto negli spot televisivi, viene commercializzato con un comodo cavalletto per facilitare il posizionamento e l’utilizzo, si tratta a tutti gli effetti di una livella con testa inclinabile e livella a bolla integrata, ha un raggio d’azione che dovrebbe raggiungere al massimo i 10 metri, ed un intervallo di autolivellamento di circa 4 gradi. A differenza di altri prodotti, in questo caso le batterie sono incluse nel prezzo; ricordiamo che le scorte in negozio sono limitate.