Tra due giorni scenderà di nuovo in campo la Serie A, in seguito alla pausa per le nazionali. Questo weekend anticiperà inoltre la ripartenza delle coppe europee con la Champions League che torna ad essere protagonista con quattro squadre italiane. Per non perdersi nemmeno una partita in questo inizio di stagione, gli utenti dovranno affidarsi ancora una volta a Sky che DAZN.

Sky e DAZN, confermata l’offerta congiunta delle due pay tv

DAZN anche quest’anno potrà garantire al suo pubblico l’esclusiva assoluta della Serie A. Tutte le partite saranno trasmesse dalla piattaforma streaming, mentre Sky potrà trasmettere tre gare per ogni giornata. La pay tv satellitare d’altro canto risponde con l’esclusiva assoluta per la Champions League. Per garantire un servizio migliore ai clienti, sia Sky che DAZN hanno trovato un accordo per un’offerta congiunta.

L’offerta congiunta tra le due pay tv si realizza grazie alle migliori tecnologie ed in particolare grazie al decoderSky Q. Tutti coloro che rispondono del decoder di nuova generazione di casa Sky potranno accedere liberamente all’app di DAZN. Questa possibilità è davvero vantaggiosa, dato che consente al pubblico di usufruire dei contenuti delle due piattaforme senza la necessità di cambiare device e telecomando.

Sempre in base agli accordi tra le due pay tv, inoltre, i clienti di DAZN potranno accedere ai contenuti anche attraverso la tecnologia satellitare. Sky infatti conferma anche questa stagione il suo canale Zona DAZN il quale prevede un costo di 5 euro al mese per gli abbonati, costo che va ad aggiungersi al prezzo del regolare abbonamento per il servizio.