Kena Mobile si avvicina alle offerte degli altri operatori telefonici del nostro paese, mettendo a segno un nuovo colpo con il quale riuscire a catturare tantissimi consumatori, la promozione promette libertà d’accesso a 100 giga di traffico, ma sopratutto promette un regalo incredibile in fase di attivazione.

La prima cosa da sapere riguarda la necessità di provenire da uno specifico operatore, ricordiamo infatti che la potranno richiedere solamente coloro che sono in uscita da Iliad o da un MVNO, al momento attuale non è possibile accedervi in altro modo (la portabilità è quindi obbligatoria). Gli utenti che decideranno di richiederla, avranno comunque diritto ad una attivazione e SIM gratuite, con la consegna a domicilio senza costi aggiuntivi.

Kena Mobile, occasioni imperdibili con l’offerta del momento

Se arrivati a questo punto foste stati letteralmente catturati dalla nuova promozione di Kena Mobile, vi possiamo dire avere un costo di soli 5,99 euro al mese, un canone ridottissimo che dovrà essere pagato con il credito residuo con cadenza appunto mensile. Il bundle a disposizione dell’utente finale è comunque sufficientemente ampio, anche se sul mercato al giorno d’oggi si può trovare di meglio, parliamo difatti di illimitati minuti e 200 SMS da utilizzare come si vuole in Italia, per finire con 100 giga di traffico al mese. In questo caso la navigazione è possibile in 4G, ma con una limitazione nella velocità massima che effettivamente si può raggiungere, come solitamente accade per tutti gli operatori virtuali (o almeno la maggior parte).