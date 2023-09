La tecnologia si sta accingendo a introdurre nuove opzioni per ciò che concerne l’energia, il tutto sembra essere merito sia di un’evidente presa di coscienza in merito il cambiamento climatico che affligge e affliggerà la nostra epoca, sia forse anche gli aumenti di prezzo impressionanti per la corrente elettrica causati dal conflitto tra Russia e Ucraina, d’altro canto pare importante procedere verso fonti pulite come il fotovoltaico, il cui vero problema è la scarsità di superfici utilizzabili in tal senso.

La ricerca dunque ha messo al centro delle operazioni proprio la possibilità di integrare la tecnologia FER all’interno di un materiale versatile e onnipresente come il vetro, ed ecco che anche Panasonic Holdings Corporation ha raccolto la sfida investendo sforzi e risorse nella creazione di vetri fotovoltaici in perovskite.

Ecco la dichiarazione ufficiale di Panasonic: “La domanda globale di fotovoltaico è in aumento, tuttavia, nelle aree urbane lo spazio disponibile per l’installazione è limitato ed è necessario sfruttare anche finestre e pareti. Ma esistono sfide in termini di trasparenza e design utilizzando celle solari convenzionali a base di silicio quando l’installazione si focalizza sulle finestre. Le celle solari in perovskite integrate nel vetro, sviluppate da Panasonic HD, risolveranno questo problema”.

Il test e l’efficienza

Il prototipo del vetro fotovoltaico Perovskite (Panasonic HD) verrà messo in stato di test da Panasonic e dal suo partner Mitsui Fudosan Residential per una durata di un anno (31 agosto 2023 – 29 novembre 2024), il luogo prescelto è la casa modello di costruzione “Future Co-Creation FINECOURT III” nella Fujisawa Sustainable Smart Town (Fujisawa SST), situata nella Prefettura di Kanagawa, Giappone.

Stando ai calcoli di Panasonic, il livello di efficienza di conversione sarà il più alto mai visto, un modulo di perovskite di dimensioni superiori a 800 cm2 arriva al 17,9%, un valore paragonabile a quello di un convenzionale modulo in silicio cristallino.

Per la realizzazione del vetro fotovoltaico l’azienda ha unito il proprio metodo di rivestimento a getto d’inchiostro con la tecnologia di elaborazione laser, strutturando lo strato fotovoltaico direttamente sul substrato in vetro.

Per garantire poi la trasparenza classica del vetro, le celle sono state disposte orizzontalmente, Panasonic ha poi variato angolazione e densità per regolare la penetrazione luminosa negli ambienti coinvolti.