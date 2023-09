Settembre è il mese dei nuovi inizi, delle rinascite, dei rinnovi. La TIM segue il vento del cambiamento e modifica le proprie offerte in tutte le categorie. Sia per la linea mobile che fissa, il piano tariffario è stato modificato inserendo promozioni molto vantaggiose e soprattutto economiche.

Con queste manovre TIM continua ad essere uno degli operatori più utilizzati del Paese nel campo delle telecomunicazioni. Tra tutte le offerte spicca in particolare una speciale promozione che fa davvero gola.

I vantaggi della nuova promozione TIM

TIM mette a disposizione degli utenti una promo davvero incredibile. Vediamone le caratteristiche.

Innanzitutto, attivandola avrete a disposizione 100 giga per navigare in 5G, chiamate senza limiti verso numeri fissi e mobili, 1000 messaggi ed un servizio di archiviazione con Google One da 100 GB inclusi gratuitamente per 3 mesi. Nel pacchetto è incluso, inoltre, il traffico in roaming in caso di viaggio verso 14 nazioni appartenenti all’Unione Europea.

L’offerta presenta dei vantaggi in più se si ha già attivo un abbonamento TIM su un’altra SIM. Ad esempio, se si ha già la promozione TIM UNICA Power l’offerta di cui vi stiamo parlando costerà 9,99 euro al mese invece di 14,99 euro.

Per i nuovi clienti, l’attivazione è gratuita, mentre per chi effettua un cambio promozione il costo ammonta a 19,99€. Attivandola in store invece che online per i nuovi clienti verrà chiesto un pagamento di 9,99 euro.

La nuova SIM ha un costo variabile: online è di 25€ mentre in negozio costa 10€. La spedizione, nel caso dell’attivazione sul sito, è gratuita.

Prima di attivare l’offerta consigliamo di controllare se la vostra area è adoperata per supportare la linea 5G analizzandone la copertura e ricordiamo che anche il vostro smartphone deve essere compatibile. In caso contrario, potreste perdere dei servizi per il quale avete pagato. Per effettuare il controllo vi basta andare sul sito ufficiale della TIM e cliccare sulla sezione apposita inserendo il vostro indirizzo.