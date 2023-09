WhatsApp, aggiornamento MAI VISTO: adesso cambia tutto

Per ricapitolare in breve tutti gli aggiornamenti che WhatsApp ha riportato ultimamente, bisognerebbe scrivere righe su righe. Per farla più semplice, bisogna partire dei nuovi update che hanno permesso agli utenti di aumentare la qualità dei contenuti inviati all’interno della chat. Prima il colosso ha introdotto la possibilità di inviare le foto in alta definizione, trasportando poi la stessa caratteristica anche ai video.

Ma come si fa a farlo? Il tutto è molto semplice: bisognerà scegliere direttamente da WhatsApp il video o la foto da inviare per poi premere il tasto HD presente in alto in fase di invio. Queste sono solo alcune delle più grandi novità che il colosso ha pensato per il suo pubblico, visto che ne sono arrivate delle altre. Una di queste consiste nella condivisione dello schermo durante una videochiamata, in modo da aumentare le capacità di chi usa WhatsApp per lavoro o per l’istruzione. Sarebbero pervenute nuovo indiscrezioni riguardo a qualcosa di incredibile.

WhatsApp starebbe preparando il supporto per consentire agli utenti di inviare i messaggi anche ad altre piattaforme

Per rispettare il nuovo DMA per l’interoperabilità cross-platform, WhatsApp potrebbe doversi trovare ad introdurre qualcosa di mai visto prima.

All’interno della nuova beta è spuntato un nuovo aggiornamento dedicato alle chat di terze parti. Si presuppone dunque che il colosso della messaggistica consentirà ai suoi utenti di inviare messaggi ad altre piattaforme.

WhatsApp ha 6 mesi per effettuare questo adeguamento ed è per questo che gli utenti non stanno più nella pelle. A breve ci saranno novità in merito.