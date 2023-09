Netflix batte ogni RECORD con 3 serie TV amatissime

Con le nuove serie TV lanciate nell’ultimo periodo Netflix sta stabilendo tanti nuovi record, proprio come è possibile apprendere dei principali organi di riferimento. Il colosso dello streaming infatti avrebbe prodotto un gran numero di nuove visualizzazioni in seguito al rilascio di produzioni già programmate ma che nessuno avrebbe pensato potessero stabilire risultati del genere.

Proprio in basso potete avere una panoramica sulla trama e soprattutto sui nomi delle serie TV che non potete assolutamente perdervi.

Netflix domina: ecco le principali serie TV in classifica

In primo luogo bisogna parlare della nuova serie, ormai in cima alla classifica da qualche settimana, che riprende la saga anime di Rubber Cappello di paglia. One Piece sta dominando la classifica da un po’, complice la bellissima trama e soprattutto gli eventi perfettamente intrecciati con il cartone animato. Le tante battaglie che saranno utili per raggiungere il tesoro di Gold Roger stanno entusiasmando il pubblico che proprio non riesce a fare a meno di guardarlo. Attualmente è disponibile con i primi otto episodi.

A seguire c’è un’altra serie molto interessante che si intreccia tra thriller e azione. Si tratta di Who is Erin Carter? una delle principali produzioni su cui Netflix sta contando ultimamente. Il suo secondo posto in classifica lo dimostra in pieno.

Al terzo posto invece ecco un’altra grande proposta, in realtà alla sua terza stagione. Si tratta di Ragnarok, serie TV incentrata sul supereroe che ha il compito di salvare la Norvegia da tanti avvenimenti misteriosi.

Qualsiasi sia l’abbonamento che avete scelto, potrete guardare tutte e tre le serie senza alcun problema.