Nuovo accordo tra Qualcomm ed Apple fino al 2026 per i modem negli iPhone

Proprio ieri è stato il giorno della presentazione dei nuovi iPhone 15, smartphone che molto probabilmente manderanno in tilt il mercato tra qualche settimana. Apple ha lavorato tantissimo per equipaggiare i suoi telefoni con le migliori specifiche tecniche, come è possibile notare direttamente sul sito ufficiale.

Tra queste ci sono anche i modem 5G di casa Qualcomm, gli Snapdragon 5G Modem-RF. Fondamentali per garantire una connettività di altissimo livello, i componenti in questione arriveranno sugli iPhone anche durante i prossimi anni. Tramite un comunicato stampa infatti Qualcomm ha comunicato di aver rinnovato l’accordo con Apple per la fornitura di tali sistemi anche per il 2024, il 2025 ed il 2026.

Apple e Qualcomm insieme: ci saranno a ancora i modem Snapdragon sugli iPhone per i prossimi 3 anni

Il nuovo accordo stipulato con Apple va a rafforzare la già comprovata posizione da leader nel mondo delle tecnologie dei prodotti 5G di Qualcomm.

Ad oggi infatti la casa di Cupertino è uno dei clienti principali di Qualcomm e al momento corrisponde ad oltre un quarto delle sue entrate economiche. Il nuovo accordo quindi rimette tutto in sesto. Durante gli ultimi giorni infatti le indiscrezioni avevano parlato dei nuovi iPhone 15 come gli ultimi dispositivi che avrebbero utilizzato dei modem Snapdragon.

In realtà l’intenzione di Apple di lavorare ad un suo modem va avanti da diversi anni. È dal 2018 che l’azienda americana sarebbe sviluppando qualcosa di proprio, ma nel frattempo non ha mai abbandonato Qualcomm.

Questo matrimonio sembra dunque destinato a durare ancora un po’ nel tempo, magari con quest’ultimo prolungamento che non vedrà un rinnovo dopo il 2026.