L’operatore telefonico virtuale Very Mobile stupisce sempre per la sua grande proposta. Eppure, una delle sue offerte è stata enormemente apprezzata, talmente tanto che l’operatore ha deciso di prorogarla per la quarta volta. Ci riferiamo all’offerta mobile denominata Very 5,99 Summer Flash che offre ben 120 GB di traffico dati.

Very 5,99 Summer Flash, arriva la quarta proroga per la super offerta

Una delle super offerte dell’estate proposta dal noto operatore telefonico virtuale Very Mobile è stata Very 5,99 Summer Flash. Quest’ultima è stata prorogata già tre volte, ma ora l’operatore ha deciso di prorogarla per una quarta volta. In questo modo, tutti coloro che non avevano fatto in tempo ad attivarla potranno finalmente farlo.

Si tratta infatti di un’offerta davvero eccezionale. A questo prezzo, infatti, sono disponibili alcune offerte dei rivali, ma nessuna di queste arriva ad includere ben 120 GB di traffico dati con un costo di soli 5,99 euro al mese. Gli utenti che la attiveranno avranno inoltre a disposizione tante altre cose. Potranno infatti utilizzare ogni mese minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali e anche SMS illimitati verso tutti i numeri.

I 120 GB di traffico dati saranno validi per navigare su rete WindTre in 4G con una velocità massima pari a 30 mbps in download e in upload. Per gli utenti che sceglieranno questa offerta, non è poi previsto alcun costo di attivazione. È tuttavia previsto un costo per la scheda Sim. Ricordiamo che, con la quarta proroga, l’offerta Very 5,99 Summer Flash sarà disponibile all’attivazione soltanto fino al prossimo 25 settembre 2023.