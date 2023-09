Una notizia assolutamente inaspettata ma molto richiesta dal pubblico ha letteralmente fatto capolino sul web nell’ultimo periodo, il bollo auto è completamente gratuito, e gli utenti si ritrovano a poter godere di una totale esenzione dal pagamento della tassa. E’ possibile?.

La risposta alla domanda è nì, e cercheremo di aiutarvi a comprenderne appieno il significato, partendo proprio dalla considerazione generale che ad oggi è praticamente impossibile pensare che il Governo decida di annullare definitivamente il bollo auto, il gettito fiscale generato è troppo alto da giustificare una simile scelta. Per questo motivo, l’unico modo per avere la certezza di non doverla pagare, consiste nel seguire il trend del momento: l’acquisto di un’auto elettrica.

Bollo auto, attenzione alla notizia

Proprio negli ultimi anni il Governo ha lanciato una serie di incentivi atti a favorire l’acquisto di un mezzo di questo tipo, oltre a prezzi ribassati, troviamo appunto la possibilità di godere di un esenzione temporalmente limitata dal pagamento della tassa. Gli utenti che effettueranno il grande passo, potranno avere in cambio un’esenzione di 3-5 anni (in media), con validità a partire dalla data d’acquisto, per poi salire a tutta la durata della vita della vettura, nel solo caso delle regioni Lombardia e Piemonte.

I dettagli in merito a quanto appena raccontato sono rimandati direttamente al sito della Regione, dove troverete le eventuali modulistiche da compilare, anche se tutta la procedura dovrebbe essere completamente automatica.