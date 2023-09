Caro carburanti, continua a salire il prezzo di benzina e diesel

Il periodo sembra essere tutt’altro che favorevole per gli italiani, soprattutto per coloro che ogni giorno si mettono alla guida del loro veicolo. I prezzi dei carburanti continuano infatti ad aumentare e la corsa di diesel e benzina non sembra voler fermarsi in alcun modo.

Ci sarebbe stato infatti un nuovo balzo delle quotazioni riguardanti i prodotti raffinati, con la benzina che sarebbe arrivata oltre i 1000 dollari per ogni tonnellata, esattamente come un mese fa. Questi aumenti appena citati portano quindi ad un inevitabile aumento anche del prezzo dei carburanti al distributore. Le medie per un pieno sono cresciute vertiginosamente nell’ultimo periodo, portando di nuovo gli automobilisti all’esasperazione totale.

Benzina e diesel ancora su, i carburanti continuano ad aumentare di prezzo

La media per quanto riguarda il prezzo della benzina in modalità self arriva a 1,974 € per ogni litro. Per quanto riguarda il diesel invece, sempre ammesso che decidiate di mettervelo da soli, il prezzo è arrivato a 1,886 € per ogni litro.

La situazione cambia invece se si passa al servito, con la media del prezzo della benzina che tocca i 2,108 € per ogni litro. Il diesel invece si ferma a 2,021 € per ogni litro.

Anche il gpl a subito un sensibile aumento di prezzo, arrivando a 0,708 € per ogni litro versato. La media del metano invece toccagli 1,394 € per ogni chilo.

Sulle autostrade questi prezzi sono ovviamente destinati a vedere un netto aumento, come da sempre gli automobilisti sono abituati. Si spera ovviamente in un calo tempestivo, siccome la situazione sta arrivando veramente ai massimi storici.