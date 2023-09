Huawei torna alla carica con la serie Mate 60 5G

Tutti ricorderanno i grandi fasti di Huawei quando con i suoi smartphone riusciva a tenere sotto scacco l’intera scena dell’elettronica nel mondo. Il colosso poi è stato improvvisamente sommerso da un’onda anomala rappresentata dal ban americano.

L’addio forzato al Play Store di Google e ai servizi del colosso, hanno spinto Huawei ad entrare in una sorta di oblio, per poi finalmente arrivare alla rinascita.

Il brand cinese con l’annuncio della sua nuova serie Mate 60 ha sorpreso però alla grande l’interno settore mobile. Si è trattato infatti del momento esatto in cui l’azienda è ritornata sul mercato degli smartphone 5G. Tutto questo è stato reso possibile dall’adozione del nuovo chip Kirin 9000s realizzato da casa SMIC. Ricordiamo infatti che il divieto da parte dell’allora presidente Trump fu imposto anche in merito all’adozione dei componenti prodotti dai colossi USA.

Dovendo farne a meno, da quel momento Huawei non ha mai potuto usare il 5G a bordo dei suoi dispositivi ma ora tutto cambia.

Huawei ritorna alla grande con la sua Mate 60 Series

Il ritorno sul mercato orientale soprattutto a prodotto grandi risultati. Ci sono state vendite record per il Mate 60 e per le varianti Pro e Pro+.

In realtà anche negli Stati Uniti è stato possibile notare un grande rialzo delle vendite, con le autorità che hanno fatto scattare delle indagini per capire come sia possibile tutto questo. Potrebbe quindi aprirsi un nuovo scenario per il futuro per Huawei, così da dargli di nuovo il lustro che ha sempre avuto e che in fondo merita tantissimo.