Bollo Auto, finalmente addio alla TASSA in Italia

Il bollo auto è una tassa che gli italiani odiano con tutto il loro essere. Proprio per questo si cerca sempre di capire come evitare, secondo i canoni previsti dalla legge, di pagarla.

Col passare degli anni si sono verificate altre situazioni che hanno portato nuove categorie di persone a beneficiare dell’esenzione, ma quali sono?

Bollo auto, gli utenti che non lo pagano sono aumentati grazie alle nuove leggi

Inizialmente le categorie dei veicoli esonerate dal pagamento del bollo auto erano due. La prima consiste in quella di chi beneficia della Legge 104, mentre la seconda in quella di coloro che hanno un auto storica.

Ora però le cose sono cambiate, in realtà da qualche anno a questa parte. L’esenzione dal bollo auto spetta di diritto anche a tutti i proprietari di veicoli a basse o zero emissioni. Chiaramente ci si riferisce a chi possiede un’auto elettrica, ma ci sono agevolazioni molto importanti anche per i veicoli ibridi.

Differentemente dal canone Rai, questa tassa è a discrezione di ogni regione, per cui in base al posto in cui si vive potrebbero esserci delle differenze. Ci sono infatti regioni in Italia in cui l’esenzione è permanente, mentre in altre dura solo per un certo periodo di tempo.

Nel caso della Lombardia e del Piemonte ad esempio chi possiede un’auto elettrica non pagherà più il canone fin quando questa sarà in suo possesso. L’esenzione dunque sarà permanente, mentre per le auto ibride lo sconto sarà del 50% per cinque anni.

Tutte le altre regioni invece per le auto elettriche prevedono un periodo di esenzione pari 5 anni, mentre per i veicoli ibridi vale lo stesso.