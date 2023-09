Android Auto NON FUNZIONA, grave problema per tutti

Sono ricorrenti i problemi con la tecnologia e ovviamente colpiscono anche le auto. Tutto questo accade semplicemente perché ormai si tratta di due mondi estremamente connessi tra loro, soprattutto per quanto riguarda gli smartphone. Non c’è più bisogno di utilizzarli alla guida trasgredendo la legge, siccome i sistemi interni di ogni automobile sono in grado di integrare le funzioni di un telefono in piena sicurezza. Il chiaro esempio di tutto questo arriva mediante i sistemi che i colossi lanciano appositamente, uno dei quali è sicuramente Android Auto.

Android Auto: un nuovo problema mette in difficoltà gli utenti, il sistema non funziona

Col passare degli anni soluzioni del genere hanno fatto passi da gigante, arrivando ad essere oggi indispensabili. Gli utenti infatti attendono ogni volta gli aggiornamenti che la casa madre rilascia, proprio per godere di nuove funzioni o semplicemente per porre rimedio ad alcuni malfunzionamenti che purtroppo gli update si portano spesso dietro. Purtroppo questa volta è il caso di Android Auto che da qualche settimana a questa parte sta creando alcuni fastidi ai clienti nei loro veicoli.

Ci sarebbe un problema di fase ultimamente con Android Auto: il sistema non si avvierebbe in alcuni veicoli. Collegando il telefono anche tramite il cavo, gli automobilisti hanno notato che spesso è impossibile far partire l’interfaccia.

Non ci sono solo alcune auto in particolare che purtroppo manifestano questo problema, ma sono davvero tanti i modelli. Anche gli smartphone, pur cambiando brand, hanno dimostrato di avere tutti insieme il problema.

In attesa del nuovo aggiornamento, quello che consigliamo è di cancellare i dati di navigazione ed anche la cache.