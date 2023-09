WhatsApp si prepara ad un nuovo aggiornamento che cambierà radicalmente l’esperienza degli utenti, infatti a breve sarà possibile inviare videomessaggi, così da non condividere solamente la propria voce, ma anche il volto con i nostri contatti più diretti.

Un aggiornamento annunciato non troppo tempo fa con un lunghissimo comunicato stampa da parte di Meta, che oggi è stato nuovamente confermato. Gli utenti potranno, a tutti gli effetti, inviare video brevi in una chat, andando così a rivoluzione nuovamente il modo di comunicare tramite la nota app di messaggistica istantanea.

WhatsApp, correte subito a scoprire la novità

La novità verrà ufficialmente introdotta a breve, ma non temete, le vostre chat non verranno rapidamente invase da messaggi video, sarà difatti possibile decidere di disattivare tale opzione, semplicemente accedendo alle impostazioni e spuntando il piccolo lucchetto. Successivamente, almeno per la chat coinvolta, non sarà più possibile inviare o ricevere video brevi.

Nel caso in cui invece si fosse interessati all’invio, basta semplicemente mantenere la pressione sul pulsante centrale di registrazione, e dopo aver aggiunto ciò che si desidera, il sistema provvederà automaticamente a recapitarlo al diretto interessato.

Una procedura tanto semplice quanto immediata ed alla portata di ogni singolo consumatore, solo in questo modo si potrà inviare un breve messaggio video. Da notare che quanto indicato è da considerarsi ancora provvisorio e non esente da modifiche, essendo in fase di test e disponibile al momento solo nella versione beta della nota app di messaggistica.