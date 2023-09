WhatsApp, in arrivo la possibilità di chattare con piattaforme diverse

Gli ultimi tempi sono stati importantissimi per WhatsApp in chiave nuovi aggiornamenti, siccome la piattaforma ne ha riportati davvero tantissimi. Stando a quanto è emerso ultimamente, ci sono ancora tantissime novità che dovranno arrivare, ma almeno per il momento tutto sembra essere in una piccola fase di stasi.

Dopo la possibilità che consente di condividere video in alta definizione, ci sarebbero delle nuove notizie riguardanti il canale beta. Secondo quanto riportato da alcune indiscrezioni, sembra che la nuova versione sia pronta a preparare WhatsApp ad introdurre una novità senza precedenti. L’applicazione di messaggistica infatti potrebbe a breve prevedere il supporto alle chat di piattaforme di terze parti. L’azienda infatti sarebbe stata nominata tra quelle tenute a rispettare alcuni canoni, garantendo infatti qualcosa di inedito fino ad ora.

WhatsApp potrà consentire di chattare tra piattaforme diverse, ecco la grande novità in arrivo

All’interno della lista dei 22 servizi che sono stati forniti dai sei Gatekeeper obbligati a rispettare il DMA per l’interoperabilità cross-platform, c’è anche WhatsApp. Gli sviluppatori dunque stanno portando avanti un lavoro senza precedenti, per una funzionalità che al momento ovviamente non è ancora disponibile.

All’interno della nuova beta, che non è ovviamente ancora disponibile per tutti, c’è la schermata dedicata alle chat di terze parti. Al momento però non si può andare oltre con le indiscrezioni, visto che non c’è altro. Secondo quanto riportato, per garantire l’interoperabilità multi piattaforma, WhatsApp ha 6 mesi a disposizione.

Ovviamente si avranno notizie importanti durante le prossime settimane o forse durante i prossimi due mesi in merito.