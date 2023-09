Il mese di settembre in casa Iliad prosegue all’insegna della continuità sotto il punto di vista commerciale. Il provider francese si conferma tra i migliori sul mercato italiano grazie a proporzioni low cost non soltanto per la telefonia mobile, ma anche per quanto concerne la telefonia fissa e la Fibra ottica.

Iliad, le offerte per la Fibra ottica a prezzi sempre più scontati

Sul fronte della telefonia mobile, gli utenti ancora per qualche ora potranno scegliere la Flash 180. Questa tariffa, disponibile in edizione limitata sino al prossimo 14 settembre, ha un costo pari a 9,99 euro. I consumi per il pubblico prevedono chiamate ed SMS senza limiti verso tutti con 180 Giga per la navigazione di rete anche sotto rete 5G.

Molto interessante inoltre a settembre è la proposta che Iliad ha confermato per la sua Fibra ottica. Nel campo della telefonia fissa, il provider francese rappresenta oramai una certezza alla pari a TIM, Vodafone e WindTre.

La proposta in questione per il pubblico si chiama Iliad Box. Gli abbonati che scelgono questa tariffa pagheranno 24,99 euro per avere chiamate verso tutti i numeri fissi e mobili senza alcun vincolo di durata e senza scatto alla risposta con la garanzia di connessione illimitata in rete con le velocità della Fibra ottica sino a 4 Gbps.

Sotto il punto commerciale, inoltre, questa promozione di Iliad assicura un’occasione ancora più vantaggiosa per coloro che hanno contestualmente anche una ricaricabile per la telefonia mobile attiva. In caso di doppia promozione attiva, infatti, il prezzo della Fibra ottica scende a soli 19,99 euro al mese per sempre.