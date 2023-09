Vodafone mette letteralmente all’angolo Iliad e gli altri MVNO, con una promozione, la Vodafone Special, davvero più unica che rara, al cui interno comunque si possono trovare incredibili contenuti che permettono al consumatore finale di ampliare al massimo l’usabilità quotidiana del proprio smartphone.

La promozione di cui vi parleremo nell’articolo, non è tuttavia disponibile universalmente, o meglio non può essere richiesta da qualsiasi utente sul territorio italiano. Gli unici che al giorno d’oggi la possono avere, sono coloro che sono in possesso di determinati requisiti, corrispondenti alla provenienza da Iliad o da un qualsiasi MVNO disponibile, e che decideranno di effettuare la portabilità del proprio numero originario.

Vodafone, che sorpresa con quest’offerta

Una promozione di tutto rispetto, anche se purtroppo limitata, questa è la Vodafone Speciale che gli utenti possono richiedere direttamente sul proprio numero di telefono, spendendo 7,99 euro al mese. Il canone verrà pagato con il credito residuo, ricordando la promessa dell’azienda: per i primi 6 mesi non si assisterà ad alcuna rimodulazione contrattuale.

Il bundle di cui sarà possibile godere mensilmente è davvero molto interessante, poiché è composto da 150 giga di internet alla velocità del 4G+ (con il download fino a 300Mbps), affiancato da minuti e SMS illimitati. In Europa potrà essere utilizzato solamente una parte del traffico dati, mentre coloro che vorranno navigare in 5G potranno versare un piccolo sovrapprezzo per l’attivazione effettiva sul proprio numero.