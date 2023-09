TIM ha delle sorprese non da poco nel mese di settembre. I clienti che scelgono il provider italiano possono scegliere delle soluzioni molto vantaggiose, in alternativa alla Flash 180 di Iliad e alle altre tariffe low cost dei principali gestori attivi nel nostro Paese. Le proposte messe in campo da TIM si distinguono per soglie di consumo molto ampie e per prezzi da vero ribasso.