Di offerte ottime attualmente ce ne sono tantissime disponibili sul sito ufficiale di Kena Mobile, il quale dispone di giga e soprattutto di prezzi bassi.

L’obiettivo del provider virtuale però è quello di lanciare la sua ultima proposta, la quale è arrivata da un paio di giorni a questa parte. Si tratta di un’opzione molto interessante soprattutto perché contiene costi di attivazione gratuiti.

Kena Mobile, l’offerta da 100 giga è disponibile con l’attivazione completamente gratis

Dopo aver visto la concorrenza in difficoltà, Kena ha deciso di affondare il colpo con qualche proposta interessante. Dopo l’offerta che con 6,99 € al mese per sempre offriva 130 giga e 200 giga in regalo per i due mesi successivi, l’azienda ha pensato a qualcosa di nuovo.

Basta infatti recarsi sul sito ufficiale per scoprire cosa significa avere a disposizione l’ultima soluzione del provider virtuale. L’offerta arriva innanzitutto con un prezzo molto basso: costa infatti solo 5,99 € al mese per sempre per chi la sceglie. Per quanto riguarda i contenuti, si parte da 200 messaggi verso tutti i gestori e minuti senza limiti ancora verso tutti i provider, sia fissi che mobili. La punta di diamante sta nella connessione ad Internet, disponibile con 100 giga in 4G ogni mese.

Il grande regalo consiste nel costo di attivazione che è totalmente gratuito, così come la scheda Sim e la sua consegna. Al momento non c’è un limite di tempo per sottoscrivere l’offerta, per cui avete ancora qualche mese a disposizione.

Tale proposta però spetta di diritto a tutti coloro che arrivano da Iliad, Tiscali, Fastweb, CoopVoce, PosteMobile e altri MVNO.