Kena Mobile, in regalo 200 GIGA gratis con un trucco

Le offerte di Kena, sono basate sul 4G veloce, possono tornare più che utili. Una in particolare starebbe rubando la scena a tutti gli altri gestori ultimamente, con uno spazio ritagliato sul sito ufficiale.

Kena Mobile: la nuova STAR include tutto al suo interno e regala 200 giga in due mesi

Come gli utenti hanno notato ultimamente, c’è un’offerta molto interessante che sta girando in rete. Quella di Kena Mobile può vantare contenuti straordinari al suo interno ma anche una discreta qualità.

Il prezzo poi è probabilmente uno dei motivi per cui gli utenti continuano a farsi vedere dalle sue parti. Ogni mese il prezzo è bassissimo e soprattutto resta lo stesso a vita, senza rimodulazione che tenga.

Il presupposto da cui bisogna partire è che questa promozione mobile viene riservata solo ed esclusivamente agli utenti che provengono da Iliad, PosteMobile, Tiscali, Lyca, CoopVoce e Fastweb. I fortunati potranno accedere ad un’offerta che non manca in nessun contenuto, a partire dei minuti fino ad arrivare ai giga per navigare sul web.

Kena Mobile infatti può offrire tutti i mesi minuti senza limiti verso tutti i gestori mobili e fissi, 200 SMS verso tutti e ben 130 giga in 4G per navigare in internet. Il prezzo da pagare è di soli 6,99 € al mese per sempre, senza alcun costo di attivazione e soprattutto con un mese gratis.

In più c’è da ricordare che tutti gli utenti che sottoscriveranno l’offerta in questo periodo, potranno portare a casa 200 giga da utilizzare nei prossimi 60 giorni oltre a quelli già in loro possesso.