Finalmente il canone RAI non si paga più in Italia

Pagare le tasse in Italia è davvero complicato, siccome ci si ritrova ad affrontare spese molto spesso esorbitanti. Gli italiani non riescono più a sopportare tutto questo, soprattutto quando si tratta di imposte praticamente inutili. Una di queste è rappresentata dal canone Rai, una tassa che viene pagata solo in Italia e che viene spalmata su 10 mensilità all’interno della bolletta elettrica.

È diventato difatti un obbligo per tutti, con gli utenti che proprio non riescono ad accettare tutto questo. Nel corso del tempo infatti l’unica nazione che con l’Italia pagava il canone Rai, ovvero la Spagna, ha eliminato questa imposta. Attualmente sono molte le difficoltà che gli italiani si ritrovano a fronteggiare ed è per questo che eliminare il canone sarebbe la giusta risposta al periodo di crisi. Il Governo però non ne vuole sapere e, sebbene siano stati avviati dei discorsi ultimamente, qualcuno ci spera ancora. Nel frattempo però ci sono delle categorie che potrebbero effettivamente fare a meno di pagarlo, con il benestare delle autorità.

Canone Rai, chi può non pagarlo in maniera legale: ecco l’elenco

Dopo le tante proteste anni fa, sono state introdotte delle categorie che possono evitare di pagare il canone Rai. Questo vige già da diversi anni ed è per questo che bisognerebbe documentarsi. Coloro che hanno un reddito che non supera gli 8000 € annui e che hanno superato i 75 anni di età possono tranquillamente essere esentati.

La stessa cosa vale per chi non ha radio o TV in casa e per i funzionari e i militari stranieri non residenti in Italia.