Da qui ai prossimi mesi, con il varo della Legge di bilancio, ci saranno una serie di novità sotto il punto di vista fiscale per gli italiani. Un possibile cambiamento, tra quelli in agenda del Governo, potrebbe riguardare il canone RAI. Se sino a fine anno lo schema per la tassa della tv pubblica sarà invariato, dal prossimo gennaio potrebbero arrivare alcune novità.

Canone RAI, il possibile scorporo dalle bollette della luce

Ad oggi, il canone prevede un costo pari a 90 euro l’anno, con i contribuenti che attraverso la bolletta della luca possono rateizzare l’importo in piccole soluzioni mensili dal valore di 9 euro l’una.

A mettere in discussione tale schema vi è però l’Unione Europea in primis che, in seguito al varo del PNRR, chiede ai suoi Paesi membri la piena trasparenza per il pagamento delle componenti aggiuntive alle bollette per l’energia domestica.

Il canone RAI nel 2023 frutterà un introito nelle casse della tv di Stato pari a 1,85 miliardi. Laddove vi dovesse essere una cancellazione (anche parziale) del tributo, ci saranno delle alternative da esplorare.

Uno dei primi schemi sul tavolo del Governo è quello relativo ad uno sconto sui costi attuali. Dal 2024, gli italiani potrebbero pagare solo una parte dei 90 euro, con la restante copertura che sarebbe inserita direttamente dalle casse dello Stato.

Attenzione, invece, ad una seconda soluzione che prevede lo spostamento del canone RAI dalle bollette per l’energia elettrica alle spese per la telefonia mobile. In questo caso, i costi del tributo sarebbero pressapoco abbattuti, ma la platea dei contribuenti si allargherebbe in maniera sensibile, con il coinvolgimento di quasi tutti gli italiani e non dei singoli nuclei familiari.