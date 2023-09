TIM Power Famiglia Iron e Steel, nuove offerte bomba e 5G a prezzi mai visti

TIM recentemente ha introdotto nuove offerte rivolte ai clienti che provengono da specifici operatori di telefonia mobile. Queste, denominate TIM Power Famiglia Iron e TIM Power Famiglia Steel, sono state progettate principalmente per la convergenza tra servizi fissi e mobili attraverso TIM Unica Power.

TIM Power Famiglia Iron e Steel, le promo del momento

Le offerte base di TIM Power Famiglia Iron e Steel includono minuti illimitati, 200 SMS e solo 1 Giga di traffico dati in 4G. Tuttavia, con TIM Unica Power, queste offerte possono essere potenziate per offrire Giga illimitati in 5G. Inoltre, grazie a TIM Unica Power, i clienti che combinano servizi fissi e mobili possono beneficiare di uno sconto mensile, riducendo il costo a 4,99 euro al mese per TIM Power Famiglia Iron e 5,99 euro al mese per TIM Power Famiglia Steel.

Le offerte sono state progettate per attrarre nuovi clienti, in particolare quelli che provengono da operatori come PosteMobile, 1Mobile, Daily Telecom, Optima Italia e molti altri. TIM Power Famiglia Steel, d’altra parte, è specificamente destinata ai clienti che desiderano portare il loro numero da Iliad. Uno degli aspetti distintivi di queste offerte è la loro compatibilità con TIM Unica Power, un servizio che consente ai clienti di combinare la loro linea fissa con un massimo di sei SIM mobili. Questo servizio unificato consente ai clienti di ricevere una fattura unica per tutti i loro servizi e di beneficiare di Giga illimitati 5G su ogni SIM.

Per incentivare ulteriormente i nuovi clienti, TIM ha eliminato il costo di attivazione per queste offerte. Inoltre, i clienti che attivano la convergenza con TIM Unica Power riceveranno Giga illimitati in 5G una volta completata la domiciliazione sulla linea fissa. Fino a quel momento, riceveranno Giga illimitati in 5G provvisori per 30 giorni.