TIM, la promozione di Settembre garantisce il 5G a vita

A partire dal 3 Settembre 2023, TIM ha introdotto una nuova promozione rivoluzionaria per i suoi clienti. Chiunque acquisti un nuovo smartphone 5G attraverso il finanziamento TIMFin, con prezzi che partono da soli 5 euro al mese, avrà accesso alla promozione “5G Gratis per Sempre”. Questa offerta permette agli utenti di sfruttare la rete di quinta generazione a tempo indeterminato, senza costi aggiuntivi.

TIM: 5G gratuito a vita con la nuova promo

Questa mossa di TIM mira a incentivare l’adozione della rete 5G tra i suoi clienti, offrendo loro un’esperienza di navigazione più veloce e fluida. Gli utenti potranno quindi utilizzare i dati del loro piano 4G alla velocità del 5G, senza alcuna restrizione temporale. Per accedere a questa promozione, è essenziale acquistare un nuovo dispositivo 5G attraverso TIMFin. Alcuni degli smartphone compatibili con questa offerta includono l’Honor 90 Lite 5G, l’Oppo Reno 10 5G e il Samsung Galaxy S23.

Oltre alla nuova promozione, TIM ha anche esteso la sua “Promo 5G Gratis per 3 mesi” ai clienti che possiedono già uno smartphone 5G ma hanno un’offerta solo 4G. Al termine del periodo promozionale di tre mesi, l’opzione verrà rinnovata a 1,99 euro al mese, a meno che non venga disattivata. Un altro aggiornamento riguarda la “TIM 5G Promo”, che è stata prorogata fino al 24 Settembre 2023. Questa offerta è riservata ai nuovi clienti che attivano una nuova linea mobile TIM, sia con un nuovo numero che tramite portabilità da un altro operatore. L’opzione offre 5G gratuito per i primi tre mesi, dopodiché si rinnova a 1,99 euro al mese.

La rete 5G di TIM promette velocità di navigazione impressionanti, con una velocità massima di 2 Gbps in download e 150 Mbps in upload. Queste sono accessibili nelle aree coperte dall’operatore e con dispositivi compatibili. Infine, per coloro che non sono interessati alle promozioni sopra menzionate o che non soddisfano i criteri, TIM offre ancora l’opzione “5G ON” a 5 euro al mese. Inoltre, ci sono offerte personalizzate disponibili per i clienti esistenti di TIM, basate sulle loro esigenze specifiche.

È importante sottolineare che, nonostante queste informazioni siano state segnalate da fonti affidabili, non sono state ancora ufficializzate da TIM. Pertanto, è sempre consigliabile verificare direttamente con l’operatore prima di prendere qualsiasi decisione