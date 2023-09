L’inizio del 2024 sarà molto importante per Samsung. Il produttore coreano, infatti, lancerà la famiglia Galaxy S24 nel corso delle prime settimane del prossimo anno. Come negli anni precedenti, il brand presenterà tre diversi dispositivi, la versione base, la Plus e soprattutto la Ultra.

Proprio il Galaxy S24 Ultra sarà il top di gamma di riferimento per la famiglia e sarà quello caratterizzato da una scheda tecnica senza compromessi. In particolare, Samsung andrà a migliorare il comparto fotografico per rendere il device un vero e proprio camera pgone.

Stando alle ultime indiscrezioni emerse, il flagship potrà contare su una fotocamera principale da 200MP. Il sensore sarà un ISOCELL HP2SX, diretta evoluzione dell’ottica utilizzata dal Samsung Galaxy S23 Ultra. La dimensione dell’ottica sarà da 1/1,3 pollice con una dimensione dei pixel di 0,6µm.

Samsung Galaxy S24 Ultra sarà un cameraphone assoluto grazie alla nuova fotocamera principale da 200 megapixel

Exclusive: Galaxy S24 Ultra main camera HP2SX, with the same specifications as HP2,200MP, 1/1.3 ",0.6μm.Looks like an optimized version of HP2. pic.twitter.com/BLNVRgwS1W — ICE UNIVERSE (@UniverseIce) September 1, 2023

Grazie alle evoluzioni introdotte, il sensore sarà in grado di registrare video 8K a 30fps. Non mancheranno anche feature esclusive come l’autofocus Super Quad Phase Detection e la possibilità di scattare a 12MP o 50MP.

Il comparto fotografico sarà completato da un teleobiettivo da 50MP con zoom ottico 3x, un sensore ultra-wide da 12MP e un teleobiettivo da 10MP. La fotocamera frontale, invece, sarà da 12MP. Stando alle anticipazioni, le ottiche saranno le stesse utilizzate sul modello precedente ma ottimizzate per garantire migliori prestazioni.

Guardando alla scheda tecnica, i Galaxy S24 potranno contare sul SoC Snapdragon 8 Gen 3 for Galaxy, la versione speciale realizzata da Qualcomm. La memoria RAM disponibile per il sistema sarà da 12GB o 16GB. La memoria interna, invece, arriverà fino a 1TB