Siamo distanti ancora alcuni mesi dal debutto della nuova serie Galaxy S di Samsung ma ciò non vieta agli esperti di mostrare come sarà il modello di punta. A creare un video basato sulle informazioni trapelate in rete fino a questo momento è uno YouTuber chiamato 4RMD, che immagina il Samsung Galaxy S24 Ultra e ne mette in risalto il design.

Samsung Galaxy S24 Ultra sarà così?

Il video pubblicato in rete dall’utente 4RMD si apre mostrando il comparto fotografico del nuovo Samsung Galaxy S24 Ultra che, rifacendosi ai modelli precedenti continuerà ad ospitare i sensori disposti verticalmente l’un l’altro ma è possibile notare la presenza di un modulo, anch’esso verticale e poco evidente, che raggruppa le tre fotocamere.

I sensori ai quali Samsung dovrebbe far ricorso sarebbero un principale da 200 MP, un ultra grandangolare da 12 MP e un teleobiettivo da 50 MP accompagnato da un ulteriore teleobiettivo periscopico.

Come suggerito dalle notizie precedenti, il dispositivo sarà in titanio ma ciò non implicherà un aumento del peso complessivo, anzi. Samsung potrebbe aver fatto sì che il suo top di gamma raggiungesse un peso totale inferiore a quello del Galaxy S23 Ultra.

Dalla clip è comunque possibile notare che lo smartphone continuerà a supportare la S Pen, che trova posto nella parte inferiore del dispositivo.

La parte frontale dello smartphone accoglierà, invece, un display piatto da 6,9 pollici con frequenza d’aggiornamento a 144 Hz; e una fotocamera frontale inserita sotto il display. Su quest’ultimo aspetto vi sono ancora dei dubbi se considerate le mosse più recenti del colosso, che ha mantenuto la componente come prerogativa del Galaxy Z Fold.

Lo YouTuber 4RMD immagina poi quali potrebbero essere le colorazioni nelle quali Samsung proporrà il suo dispositivo e sostiene che i colori esclusivi Samsung Shop saranno il rosso e il verde.

Il lancio dei nuovi dispositivi dovrebbe avvenire nel mese di febbraio durante un Galaxy Unpacked annualmente organizzato da Samsung per presentare al pubblico i dispositivi della serie Galaxy S. La data non è ancora emersa e sicuramente sarà necessario attendere ancora prima di poter ottenere maggiori informazioni a riguardo. Ad oggi l’unico dato trapelato in merito all’arrivo dei dispositivi riguarda quello che potrebbe essere il costo di partenza. Si dice, infatti, che il modello Ultra potrebbe essere disponibile a partire da 1199,00 dollari.