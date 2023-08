Il debutto della nuova famiglia Galaxy S24 è atteso nel corso del primo trimestre del 2024. Samsung, ormai, ci ha abituato al lancio di tre device differenti e anche per questa generazione la situazione non cambierà.

Il flagship assoluto della serie sarà il Galaxy S24 Ultra che si configura come un device top di gamma senza compromessi. Le indiscrezioni hanno iniziato ad emergere ed è possibile scoprire qualche dettaglio interessante sul dispositivo.

Stando a quanto dichiarato dal noto Ice Universe, il flagship coreano sarà caratterizzato da un display innovativo. Entrando maggiormente nello specifico, il leaker ha rivelato la dimensione della diagonale dello schermo oltre alla risoluzione del pannello.

Samsung Galaxy S24 Ultra sarà un mostro di potenza e tecnologia, svelata parte dell’impressionante scheda tecnica del flagship

Exclusive: Galaxy S24 Ultra about 6.8" (actual 6.78") screen, 3120×1440, 19.5:5, peak brightness 2500nit. pic.twitter.com/8I1UtTkyaY — ICE UNIVERSE (@UniverseIce) August 28, 2023

Il Samsung Galaxy S24 Ultra sarà caratterizzato da un display OLED piatto con una diagonale da 6,78 pollici. La risoluzione sarà Quad HD+ pari a 3120 x 1440 pixel e un aspect ratio di 19:5:9. La luminosità massima arriverà a toccare i 2500 nit.

Passando alle altre specifiche tecniche, Samsung sembra intenzionata a lanciare il Galaxy S24 Ultra in due varianti spinte da due SoC differenti. Per il mercato domestico verrà utilizzato il SoC Exynos 2400 mentre per il mercato internazionale si utilizzerà lo Snapdragon 8 Gen 3 for Galaxy.

Quest’ultima soluzione sarà realizzata in maniera specifica da Qualcomm per i device Samsung e rappresenterà una versione potenziata del SoC Snapdragon 8 Gen 3. L’architettura hardware sarà composta da una configurazione 1+3+2+2. Il core principale Cortex-X4 prime sarà affiancato da tre core Cortex-A7XX con frequenza operativa a 3,15 GHz, due core Cortex-A7XX che lavorano a 2,96 GHz e 2 core Cortex-A5XX da 2,27 GHz.

La combinazione di core pensati per le prestazioni e core ottimizzati per l’efficienza permetterà di aumentare la performance complessiva del dispositivo senza intaccare i consumi. Inoltre, il sistema supporterà fino a 16 GB di RAM LPDDR5x e memorie interne fino ad 1 TB compatibili con la tecnologia UFS 4.0.