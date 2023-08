Il Galaxy S24 Ultra si preannuncia il top di gamma di riferimento per Samsung. Il device non verrà lanciato prima del primo trimestre del 2024 ma stanno iniziando ad emergere le prime indiscrezioni che permettono di scoprire la possibile scheda tecnica.

Come emerso dalle ultime indiscrezioni, il device potrà vantare la miglior tecnologia disponibile e le aspettative sono molto alte. Infatti, gli utenti potranno trovare alcune feature uniche e che non saranno presenti sugli altri modelli della famiglia Galaxy S24.

In particolare, il Galaxy S24 sarà caratterizzato da un display dalle dimensioni generose, diventando così il più grande della serie. Inoltre, Samsung sembra intenzionata a rinnovare la partnership con Qualcomm per portare una versione potenziata del SoC Snapdragon 8 Gen 3 in esclusiva per i device coreani. Per maggiori dettagli è possibile leggere il nostro approfondimento dedicato.

Scopriamo le novità attese con il Galaxy S24 Ultra, il nuovo flagship di Samsung in arrivo il prossimo anno

Il Galaxy S24 Ultra potrà contare su una batteria da 5.000mAh che permetterà agli utenti di ottenere ore e ore di utilizzo. Nel caso in cui fosse necessario effettuare una ricarica, grezie alla tecnologia di ricarica rapida a 45W sarà possibile ottenere preziose ore con pochi minuti collegati alla presa di corrente. Non mancherà anche la ricarica rapida a 25W in modalità wireless.

Passando al comparto fotografico del flagship Samsung, la fotocamera frontale sarà da 12 megapixel. Al posteriore, invece, il colosso coreano introdurrà diverse novità tecniche. Infatti, l’ottica principale sarà da 200 megapixel con supporto alla stabilizzazione ottica OIS. A supporto ci sarà una lente ultra-wide da 12 megapixel, un teleobiettivo da 10 megapixel e uno zoom periscopico con zoom ottico da 3x e 50 megapixel.

Le dimensioni generali del device saranno di 162.3 x 79 x 8.6mm per un peso complessivo di circa 233 grammi. Sebbene dimensioni e peso possono sembrare importanti, il Galaxy S24 Ultra sarà più compatto del predecessore. Non mancherà la certificazione IP68 per la resistenza all’acqua e una scocca in titanio per la resistenza agli urti.

Al momento si tratta di tutte le informazioni disponibili sul nuovo device top di gamma di Samsung. Non resta che attendere maggiori dettagli che certamente non tarderanno ad arrivare e permetteranno di scoprire ulteriori novità a riguardo.