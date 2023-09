WhatsApp, nonostante la sua data di nascita sia più che decennale, continua a essere una delle applicazioni di messaggistica più utilizzata dagli utenti. L’app di Meta è presente in circa 180 paesi al mondo e grazie all’attenzione posta nei confronti della sicurezza e l’esperienza dei propri utenti conta ormai 2,3 miliardi di download.

Sebbene sia sempre al top delle classifiche WhatsApp è ostinata nel mantenere la propria fama di favorita e continua a dare filo da torcere alle sue dirette concorrenti (tipo Telegram).

E lo fa rendendo la piattaforma sempre ricca di funzioni e novità che interessano al suo ampio pubblico. Non si parla infatti di una semplice app per lo scambio di messaggi ma dietro WhatsApp c’è un mondo. Si possono effettuare videochiamate, creare delle liste broadcast e personalizzare il proprio avatar e queste sono solo alcune delle tante incredibili funzioni disponibili.

WhatsApp, cosa fare a inviare i videomessaggi?

E a proposito di novità nelle ultime settimane è arrivato un aggiornamento super che ha fatto innamorare migliaia di utenti.

Si tratta degli attesissimi videomessaggi, una funzione già presente nella rivale Telegram e che da fine luglio si può trovare su WhatsApp.

Ma cosa funzionano questi videomessaggi? Inviarli e davvero semplice e basterà aprire la chat in cui si intende inviarli e cliccare sopra all’icona del microfono. A quel punto quest’ultimo si trasformerà in una videocamera e non resterà che tenerla premuta per dare avvio al vostro video.

Il videomessaggio non partirà subito ma saranno presenti 3 secondi di conto alla rovescia che vi permetteranno di cambiare angolatura e fotocamera. Ricordiamo inoltre che la durata dei videomessaggi non potrà essere superiore ai 60 secondi.