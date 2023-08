L’i spirazione dei designer è chiaramente la Tipo 33 , la vettura da corsa che ha dominato le gare tra il 1967 e il 1977. Tuttavia, le ambizioni sono diverse e la nuova 33 Stradale non è una macchina che solcherà le piste di tutto il mondo, nonostante abbia tutte le capacità per farlo .

La vettura nasce per unire il coraggio e la passione del brand per i motori, l’eleganza e la velocità. Questi elementi caratteristici di Alfa Romeo sono stati fusi insieme alla tradizione e alla storia per realizzare una versione moderna e all’avanguardia della leggendaria 33 Stradale del 1967 .

Infatti, si tratta di una Fuoriserie che verrà prodotta in sole 33 unità, tutte già esaurite. I fortunati possessori potranno personalizzare la supercar sotto ogni aspetto in quanto parteciperanno attivamente al processo di realizzazione. Le forme esterne sono realizzate per favorire l’aerodinamica con linee morbide ma decise, volte a richiamare gli elementi tradizionali esaltandoli in chiave moderna.

Passando agli interni, Alfa Romeo 33 Stradale rinuncia alle amenità per concentrarsi sul piacere di guida. Tutto il sistema è gestito dal grande display inserito all’interno del cruscotto per evitare distrazioni inutili e dare il massimo controllo al pilota.

Una delle decisioni più importanti che bisognerà prendere, però, riguarda la motorizzazione da adottare. Si potrà scegliere tra la versione endotermica e quella elettrica, al debutto su una vettura di Alfa Romeo.

Il motore a combustione interna è un V6 bi-turbo da 3.0 litri in grado di sprigionare 620 cavalli. Questo si traduce in una velocità massima superiore ai 300km/h e un’accelerazione da 0 a 100km/h in meno di 3 secondi. Scegliendo il powertrain elettrico, le prime indiscrezioni indicano che si avranno a disposizione tre motori, due posizionati sull’asse posteriore e uno montato sull’asse anteriore, i quali garantiranno oltre 750 cavalli con un’autonomia di 450km.

Il prezzo non è stato comunicato ma, trattandosi di una fuoriserie altamente personalizzabile, i proprietari non baderanno certo a spese. Le stime iniziali indicano un possibile costo unitario che potrebbe aggirarsi tra 1 e 2 milioni di euro.