Grazie alle sospensioni attive , l’impronta degli pneumatici a terra sarà sempre ottimale per garantire la stabilità su ogni superficie. Inoltre, i sistemi elettronici ripartiranno la coppia sulle ruote con correzioni che avvengono in pochi millisecondi.

Per raggiungere questi obiettivi, la Casa del Toro ha implementato una nuova versione del sistema di controllo della dinamica del veicolo Lamborghini Dinamica Veicolo Integrata (LDVI) . Attraverso un maggior numero di sensori e attuatori il comportamento di guida sarà sempre più preciso, gestendo hardware e software come mai prima d’ora.

Infine, il design è stato uno dei temi più distintivi da affrontare. Gli ingegneri si sono ispirati a modelli iconici come la Sesto Elemento, Murciélago e Countach LPI 800-4. Lo stile è tipicamente Lamborghini, ma con linee che guardano al futuro del brand e sopratutto alla penetrazione aerodinamica. Lanzador ha un aspetto sportivo e muscoloso ma anche estremamente elegante e raffinato.

Gli interni sono pensati in chiave sostenibile, utilizzato materiali a basso impatto ma con una sensazione al tatto di alta qualità. Per raggiungere questo obiettivo, Lamborghini ha lavorato sulle tecniche costruttive e sui materiali per conferire un’esperienza unica ai propri utenti. Gli interni sono realizzati in nylon rigenerato, plastica riciclata, lana merino, fibre riciclate stampate in 3D e anche carbonio rigenerato.