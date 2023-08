Automobili Pininfarina ha voluto stupire tutti con la nuovissima B95. Presentata in occasione della Monterey Car Week 2023, si tratta della prima Barchetta elettrica ‘open sky’ al mondo. La hypercar può vantare quasi 2000 cavalli di potenza che permettono un’accelerazione da 0 a 100 km/h in meno di 2 secondi. La velocità massima raggiungibile, invece, è di oltre 300 km/h.

Tutte le soluzioni utilizzate sulla B95 rappresentano l’apice delle conoscenze di Automobili Pininfarina. La vettura è stata concepita, progettata e sviluppata in Italia utilizzando tecnologie all’avanguardia che la proiettano direttamente nel futuro.

Infatti, la B95 è una supersportiva che serve a celebrare il marchio. La sigla unisce la “B” di Barchetta e il 95° anniversario della leggendaria casa di design Pininfarina SpA. In totale saranno realizzati solo 10 esemplari e i proprietari potranno partecipare al processo di realizzazione. Il prezzo di quasi 4.4 milioni di euro sottolinea l’esclusività della hypercar.

Automobili Pininfarina ha presentato la B95, una barchetta spinta da un propulsore elettrico da quasi 2.000 cavalli che garantisce prestazioni incredibili

I designer hanno voluto richiamare il design di PURA, estremizzandolo per fondere passato, presente e futuro. Per rendere l’abitacolo abitabile anche alle alte velocità, Automobili Pininfarina ha realizzato un doppio schermo aerodinamico regolabile attraverso una tecnologia proprietaria e brevettata.

L’ispirazione viene dagli aerei d’epoca, con il cruscotto che si fonde con l’esterno e sembra un tutt’uno con il cofano. Come rivelato da Dave Amantea, Chief Design Officer di Automobili Pininfarina: “Il nostro design PURA ha la purezza nel cuore. È un tratto distintivo dei design senza tempo dei veicoli iconici del passato di Pininfarina. La silhouette della Barchetta è istantaneamente riconoscibile, ma era nostro compito renderla bella. La combinazione di proporzioni classiche e dettagli squisiti ci ha permesso di creare qualcosa di veramente speciale. Stiamo permettendo ai clienti di guidare un sogno con il B95, qualcosa che definisce il marchio in avanti“.

Francesco Cundari, Direttore del Design degli Interni di Automobili Pininfarina, ha spiegato che: “Guidare il B95 sarà un’esperienza coinvolgente come nessun’altra. È la prima iper Barchetta di sempre e si sentirà come una via di mezzo tra la guida di una moderna monoposto di Formula 1 e il pilotaggio di un aereo da combattimento d’epoca. Mentre mette i clienti più vicini agli elementi, si sentiranno davvero protetti – si sentiranno abbracciati dalla vettura“.