Per chi lavora con il pc o con lo smartphone, per chi ama le lunghe sessioni di gaming anche se in viaggio, la copertura del proprio operatore è un fattore fondamentale. Ultimamente, magari, però il proprio non è più veloce come un tempo e allora chi scegliere?

Sicuramente le tariffe faranno il loro gioco, esistono tantissime offerte davvero economiche, ma qui parliamo di velocità di navigazione e di aver sempre a portata di mano la possibilità di usare internet e di essere reperibili. Fortunatamente per noi, per capire chi sia l’operatore con la copertura migliore, alcuni studiosi hanno condotto delle analisi apposite studiandone le prestazioni, basandosi sulle performance e sulla stabilità. Ma andiamo al dunque e vediamo chi sbaraglia la concorrenza.

L’operatore con la migliore copertura del Paese

Per scoprire quale sia l’operatore vincitore ci siamo affidati a differenti analisi. La prima si basa sui dati raccolti dall’app “CheBanda”, la quale usa un apposito algoritmo per testare la velocità e la qualità delle differenti reti.

I risultati avuti dai test sono determinati da diverse “Prove” che gli operatori hanno dovuto superare: quanto fossero veloci in download; la loro velocità in upload; se i video riprodotti sul device avessero una buona qualità e, per ultima, la velocità con cui si riesce a navigare su internet.

Rullo di tamburi: l’operatore vincitore, che ha superato al meglio tutte le prove neanche fosse in Hunger Games e che offre le migliori performance è la Vodafone

Per un’ulteriore conferma abbiamo preso anche i dati raccolti dagli studi della State of Mobile Experience di Tutela che ha analizzato la qualità di tutte le reti presenti in Italia. Dato che, sappiamo quanto la velocità sia un fattore fondamentale, tra i diversi fattori usati per lo studio, ci concentreremo sulla classifica basata sulla copertura 4G/5G. Questa vede al primo posto la Vodafone, che si conferma essere la migliore nel campo, al secondo la TIM e al terzo posto troviamo la WindTre. Vodafone batte tutti 2 a 0. Non vi resta che scegliere tra una delle tante offerte.