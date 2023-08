Con questo caldo non sarebbe bello trovarsi in Antartide con dei dolci pinguini? Immaginiamo di sì, ma crediamo sia anche una cosa molto difficile da attuare. Per farvi sentire un po’ di fresco e allenare al contempo la vostra mente, vi proponiamo questa illusione ottica.

In pochi riescono a superare la sfida, sarete tra loro? Tra i tanti animaletti vestiti con lo smoking, e qualche pupazzo di neve, si nascondono 3 piccole palle di pelo. I gatti che avevamo nel nostro giardino sono riusciti a scappare come nel film “Madagascar” e hanno raggiunto questo luogo sconfinato ricco di gelo.

C’è solo un problema: hanno dimenticato di portare guanti, sciarpe e cappelli! Avete solo 20 secondi a disposizione per salvarli e riportarli a casa. Confidiamo in voi.

La genialità di questa illusione ottica

L’enigma può sembrare semplice a prima vista, ma non è affatto così. La genialità di questa particolare illusione ottica è che i personaggi estranei seguono la stessa fascia cromatica dei docili pinguini. Forse speravano di non essere trovati, confondendosi tra la folla con il loro manto bianco e nero.

Saremo un pochino cattivi e non vi daremo i suggerimenti necessari per vincere. Solo un consiglio: prestate attenzione ad ogni singolo dettaglio! Vabbeh, ci abbiamo già ripensato, vi daremo altre due indicazioni. La prima è che i gatti, a differenza dei pinguini, hanno delle buffissime orecchie a punta. Poi, se ci pensate bene, non hanno mica il becco ma un musetto carino con i lunghi baffetti!

Se credete che sia davvero così semplice allora prendete alla mano un cronometro e impostate i 20 secondi. Ricordate che c’è in ballo la vita di 3 animali indifesi!

A parte gli scherzi, enigmi, illusioni e giochi che attivano le abilità percettive della nostra mente sono un’ottima palestra per il nostro cervello. Quindi su avanti, giocate con noi e vediamo quanto sarete bravi!