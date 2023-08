In un momento storico in cui le console portatili stanno lentamente tornando in auge, ecco arrivare la proposta di Qualcomm, più precisamente una nuova serie di piattaforme appositamente pensate per le suddette realtà.

Il suo nome è Snapdragon G, un vero e proprio portfolio pensato per le console portatili, capace di offrire una gamma di opzioni adatte a tutte le tipologie di videogiocatori, sino ai più esigenti e ricercati.

Alla base troviamo Snadpragon G1, piattaforma per i dispositivi senza ventola, quindi coloro che eseguono solamente sullo streaming, si focalizza sulla connettività senza lag e sul limitare al massimo il consumo energetico, basandosi sulla piattaforma Snapdragon G1 Gen1, con CPU Qualcomm Kyro 8 e Adreno A11 come GPU.

Salendo di livello incrociamo Snapdragon G2, pensato per offrire funzionalità complete per chi gioca nel cloud o da mobile, integra tecnologie di ultima generazione, come 5G e WiFi 6/6E, grazie al Qualcomm FastConnect 6700. La piattaforma ha recentemente sfornato lo Snapdragon G2 Gen 1, con SoC CPU Kyro e GPU Adreno A21.

Qualcomm Snapdragon G – la serie per il gaming da mobile

Snapdragon G3 è invece la punta di diamante, perfetto per gli appassionati ed i giocatori più esigenti, permette di vivere esperienze gaming di altissimo livello, con CPU Kryo e GPU Adreno A32, e prestazioni del 30% superiori in termini di GPU e del 200% per il comparto grafico. I miglioramenti rispetto ala scorsa generazione sono incredibili, grazie al supporto al ray tracing, il tethering con vetro XR, l’audio bluetooth a bassa latenza, la connettività WiFi 7, 5G sub-6 e tanto altro ancora.